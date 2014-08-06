КХЛ и НХЛ подписали меморандум о взаимопонимании

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Континентальная хоккейная лига и Национальная хоккейная лига подписали новый "Меморандум о взаимопонимании" - соглашение, подтверждающее уважение профессиональных контрактов игроков двух лиг, сообщается на официальном сайте КХЛ.

Меморандум обязывает стороны придерживаться правил, направленных на предотвращение спорных ситуаций при переходе хоккеистов из одной лиги в другую.

Первый подобный документ был подписан в 2011 году. Договор рассчитан до 30 июня 2015 года.

Лиги обязались:

- обменяться сведениями об игроках, имеющих действующие контракты с клубами КХЛ или НХЛ с указанием имени, фамилии, даты рождения, клуба, срока истечения контракта и статуса игрока; по запросу одной из сторон другая сторона пересылает полную копию контракта хоккеиста; обменяться списками свободных агентов;

- еженедельно обновлять сведения о любых изменениях в контрактных базах игроков;

- уважать контракты друг друга; обе стороны признают и придерживаются главного принципа: игроки в период действия контракта с клубом одной из лиг не могу исполнять свои обязанности в тот же период с клубом другой лиги;

- в случае конфликтных ситуаций или назревающих противоречий назначать своих официальных представителей для ведения переговоров; к данным переговорам стороны обязуются предоставить все документы, подтверждающие или как-либо связанные с подписанием игроком профессионального контракта с хоккейный клубом.

Кроме того, местом проведения переговоров официальных представителей обеих лиг станут Торонто или Нью-Йорк. НХЛ и КХЛ также обязуются прилагать все усилия для достижения консенсуса по каждому спорному контрактному статусу игрока, включая случаи трудовых конфликтов, контрактных споров и так далее. В случае недостижения консенсуса, каждая сторона сохраняет за собой право для действий, которые она считает правильными в данных обстоятельствах.