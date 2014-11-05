Александр Овечкин стал лучшим бомбардиром в истории клуба НХЛ "Вашингтон"

Фото: ТАСС

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин стал лучшим бомбардиром в истории команды. Об этом сообщает ТАСС.

В первом периоде матча с "Калгари Флэймз" Овечкин сделал две результативные передачи, набрав 826-е и 827-е очко в лиге.

Таким образом, россиянин побил рекорд словака Петера Бондры, который в 1990-2004 годах провел за "Кэпиталз" 961 игру и набрал 825 очков.

При этом Овечкин, который выступает в НХЛ с 2005 года, сыграл 691 игру, забросив 428 шайб и сделав 398 передач.