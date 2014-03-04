ЦСКА на своей площадке обыграл минское "Динамо"

Фото: ИТАР-ТАСС

Хоккеисты московского ЦСКА обыграли на своей площадке минское "Динамо" со счетом 3:0 в заключительном матче регулярного чемпионата КХЛ.

В первом периоде армейцы нанесли по воротам аутсайдера лиги всего лишь 6 бросков, но все-таки смогли пробить голкипера минчан - отличился Игорь Григоренко. Следующую шайбу армейцы забили лишь в третьем периоде усилиями все того же Григоренко, оформившего дубль. А затем Дерон Куинт точным броском установил окончательный счет.

После этой победы ЦСКА вышел на шестое место в Западной конференции, однако "Медвешчак", набравший на два очка меньше, свою встречу завершит позднее. Команда, занявшая седьмую строчку, в первом раунде плей-офф встретится с петербургским СКА.