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Спорт

3 февраля, 23:45

Хоккейный ЦСКА дома переиграл ярославский "Локомотив"

хоккей ЦСКА Локомотив

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Хоккеисты столичного ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги обыграли ярославский "Локомотив". Поединок, состоявшийся в Москве, завершился со счетом 3:2.

"Железнодорожники" повели на 10-й минуте - Сергей Коньков отправил шайбу в пустые ворота после передачи Эмиля Галимова. Спустя 10 минут счет сравнял Симон Яльмарссон, точно бросивший в дальний угол ворот.

Во втором периоде армейцы отличились двумя шайбами с минутным интервалом - сначала Никита Квартальнов оказался первым на отскоке после броска Евгения Артюхина, а спустя 23 секунды еще одну шайбу с передачи Радулова забросил Игорь Волков.

Под конец третьего периода "Локомотиву" удалось сократить разрыв в счете после точного броска Стаффана Кронвалля от синей линии. Однако "железнодорожникам" этого не хватило, для того, чтобы свести игру к овертайму.

В результате армейцы одержали четвертую победу в чемпионате КХЛ кряду. В следующей встрече хоккеисты ЦСКА на выезде в Магнитогорске сыграют с местным "Металлургом".

Сюжет: Континентальная хоккейная лига: сезон 2014/15

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