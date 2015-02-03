Хоккейный ЦСКА дома переиграл ярославский "Локомотив"

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Хоккеисты столичного ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги обыграли ярославский "Локомотив". Поединок, состоявшийся в Москве, завершился со счетом 3:2.

"Железнодорожники" повели на 10-й минуте - Сергей Коньков отправил шайбу в пустые ворота после передачи Эмиля Галимова. Спустя 10 минут счет сравнял Симон Яльмарссон, точно бросивший в дальний угол ворот.

Во втором периоде армейцы отличились двумя шайбами с минутным интервалом - сначала Никита Квартальнов оказался первым на отскоке после броска Евгения Артюхина, а спустя 23 секунды еще одну шайбу с передачи Радулова забросил Игорь Волков.

Под конец третьего периода "Локомотиву" удалось сократить разрыв в счете после точного броска Стаффана Кронвалля от синей линии. Однако "железнодорожникам" этого не хватило, для того, чтобы свести игру к овертайму.

В результате армейцы одержали четвертую победу в чемпионате КХЛ кряду. В следующей встрече хоккеисты ЦСКА на выезде в Магнитогорске сыграют с местным "Металлургом".