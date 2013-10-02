"Спартак" проиграл "Барысу" в матче чемпионата КХЛ

Фото: ИТАР-ТАСС

В домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги московский клуб "Спартак" проиграл астанинскому "Барысу". Игра закончилась со счетом 3:4.

В составе победителей точными бросками отметились Константин Руденко, Джош Грэттон, Михаил Рахманов и Майк Лундин. Среди спартаковцев шайбы забили Александр Никулин, Вячеслав Козлов и Растислав Шпирко, передает ИТАР-ТАСС.

Добавим, для "Барыса" - это шестая победа в последних семи матчах. При этом "Спартак" потерпел второе поражение подряд.

Свой следующий матч ХК "Спартак" проведет 5 октября против московского "Динамо".