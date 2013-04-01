Московское "Динамо" вышло в финал Кубка Гагарина по хоккею

Московское "Динамо" вышло в финал Кубка Гагарина

Московское "Динамо" стало первым финалистом розыгрыша Кубка Гагарина в Континентальной хоккейной лиге. Столичная команда на своем льду выиграла у санкт-петербургского СКА со счетом 5:1

Первый период завершился безрезультатно, однако уже во втором периоде хоккеисты московского клуба отличились трижды, а в третьем динамовцы забросили еще две шайбы, и победа для игроков СКА стала недосягаемой.

Таким образом, "Динамо" предстоит защищать титул обладателя Кубка Гагарина. В решающем матче московские хоккеисты встретятся с победителем полуфинала "Ак Барс" (Казань) - "Трактор" (Челябинск).

Финальная серия плей-офф КХЛ стартует 7 апреля.