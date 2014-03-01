Форма поиска по сайту

01 марта 2014, 00:07

Спорт

"Спартак" уступил рижскому "Динамо" и потерпел 19-е поражение подряд

Фото: ИТАР-ТАСС

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги московский "Спартак" в гостях уступил рижскому "Динамо" со счетом 2:3.

У победителей заброшенными шайбами отметились Марцел Хосса, Пол Щехура и Мэт Робинсон. В составе "Спартака" голы на свой счет записали Федор Толузаков и Николай Лемтюгов.

Таким образом, "Спартак" терпит девятнадцатое поражение подряд. Это рекорд КХЛ, но в чемпионате России самой длительной серией без побед может "похвастать" санкт-петербургский СКА, в сезоне 2000/2001 проигравший 20 поединков подряд.

В турнирной таблице Западной конференции подопечные Федора Канарейкина занимают 13-е, предпоследнее, место. Рижане, набравшие 90 очков, идут на пятой строчке.

Сюжет: Континентальная хоккейная лига: сезон 2013/2014
хоккей Спартак КХЛ

