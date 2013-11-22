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Свежий воздух

22 ноября 2013, 22:28

Ноябрьские выходные: шоколадный мастер-класс и волшебная почта

хип-хоп сад Эрмитаж парк Сокольники ярмарки катки Культурный центр ЗИЛ свежий воздух

Этот уикенд смело можно назвать семейным. Москвичей и гостей столицы ждут ярмарка конструкторов, мастер-классы по приготовлению шоколада, необычных вещей из фольги и сказки в стиле хип-хоп. В субботу пройдет Ночь карьеры, а в воскресенье – романтическое открытие катка в саду “Эрмитаж”. Еще больше мероприятий – в подборке сетевого издания M24.ru.

Суббота, 23 ноября

Утро:

Парку “Сокольники” всегда есть чем удивить гостей. Вот и на этих выходных здесь пройдет ярмарка конструкторов. На протяжении двух дней дети будут придумывать, играть и собирать конструкторы. Авторы самых ярких и креативных проектов получат призы. Помощниками в этом непростом деле станут профессиональные аниматоры и родители, готовые вспомнить детство. Веселье на игровой площадке начнется в 11 утра и продлится до 18:00.

Место: Дом детского творчества, парк “Сокольники”.

Стоимость: 400 рублей - детям, 200 – сопровождающему взрослому.

Кому идти: любящим конструкторы детям и их родителям.

Фото: ИТАР-ТАСС

Обед:

Еще один семейный праздник пройдет на дизайн-заводе “Флакон”. В субботу там откроется мастерская с занятиями на любой вкус. Участников научат мастерить оригинальные предметы из пищевой фольги, которые украсят интерьер и станут памятным сувениром для друзей и близких. Также малышам расскажут и покажут, как готовить шоколадные конфеты с начинками и создавать книжки-малютки с собственным сюжетом и иллюстрациями. Мероприятие начинается в 13:00.

Место: Пространство Gallery на “Флаконе”, Большая Новодмитровская, 36.

Стоимость: от 400 рублей.

Кому идти: тем, кто никогда не готовил шоколадные конфеты, но очень хочет научиться.

Вечер:

“Пока другие спят, ты можешь строить свое будущее” – под таким девизом пройдет Ночь карьеры. Создатели альтернативной ярмарки вакансий подготовили для участников мастер-классы и игры, позвали лучших работодателей. Посетители услышат вдохновляющие истории успеха и получат практические советы по созданию бизнеса. Ночь карьеры начнется в 20:00 и продлится до самого утра.

Место: Центральный дом предпринимателя, Покровка, 47.

Стоимость: бесплатно, но необходима регистрация.

Кому идти: молодым и перспективным студентам и выпускникам вузов.

Фото: ИТАР-ТАСС

Воскресенье, 24 ноября

Утро:

В культурном центре ЗИЛ будет работать лаборатория, где будут исследовать хип-хоп во всех его проявлениях. В программе мероприятия – фристайлы от отчественных МС, зона хип-хоп моды, занятия по граффити, брейк-дансу и фотовыставка, посвященная уличной культуре. Самых маленьких участников шоу ждет удивительный сторителлинг в стиле хип-хоп: битбоксер, рэпер, актриса и контрабасист расскажут детям сказку “Калиф-Аист”. День уличной культуры начнется в 12:00 и завершится в 21:00.

Место: Культурный центр ЗИЛ, ул. Восточная, 4.

Стоимость: бесплатно.

Кому идти: начинающим рэперам и просто любителям уличной культуры.

Обед:

В 13:00 начнется бесплатная ярмарка, куда можно прийти со своими вещами, которые не жалко отдать безвозмездно, и взять что-нибудь из того, что принесут другие гости. Организаторы советуют захватить с собой одежду, книги, обувь, посуду, канцтовары, посуду. Главное, чтобы вещи были чистыми, опрятными и исправными. Если вы решите прийти на ярмарку с мусором, то его можно будет утилизировать с помощью пункта приема раздельных отходов – экологично и полезно для окружающей среды. Также на празднике любителей природы вас угостят чаем, научат делать эко-ручки, вазочки и прочие мелочи.

Место: Экоцентр “Воробьевы горы”, Андреевская набережная, 1.

Стоимость: бесплатно.

Кому идти: тем, кто хочет изменить планету к лучшему и готов начать с малого.

Вечер:

Сад “Эрмитаж” зовет на открытие катка в 17:00. Это мероприятие, по словам организаторов, убедит в существовании волшебства даже скептиков. Гостей ждут "Волшебная почта", караоке, чаепитие, выступления жонглеров и акробатов из Цирка Никулина, а также “Вечер добрых стихов”. Отметим, что каток в этом парке называют самым романтичным в Москве, поэтому приходите со второй половинкой!

Место: Сад “Эрмитаж”, Каретный ряд, 3, строение 1.

Стоимость: вход свободный.

Кому идти: тем, кто еще не был на открытии катка в других парках.

Фото: ИТАР-ТАСС

Сюжет: Афиша выходного дня

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