Microsoft начала борьбу с "интимными фото из мести"

Фото: ТАСС/Владимир Астапкович

Корпорация Microsoft будет удалять на своих сервисах интимные фотографии или видео, публикуемые бывшими возлюбленными в целях шантажа или мести. Об этом говорится в блоге компании.

Отмечается, что подобный контент будет удаляться из поисковой системы Bing, что, правда, не подразумевает удаление их с сайта-первоисточника.

Кроме того, доступ к откровенным фото и роликам будет ограничиваться по требованию заинтересованных лиц на "облаке" OneDrive и игровом сервисе Xbox Live.

Компания также запустила страницу, на которой можно подать жалобу на публикацию интимных фото. Пока что услуга работает только на английском языке, но Microsoft обещает добавить поддержку других языков в ближайшее время.

Размещение в сети откровенных фотографий или видео из желания унизить объект съемки получило название revenge porn ("порно из мести"). При этом файлы эротического характера сопровождаются ссылками на аккаунты в социальных сетях.

Отметим, Twitter и Facebook уже отреагировали на такое увлечение некоторых своих пользователей, запретив выкладывать подобные записи без согласия людей, которые на них фигурируют.

В схожую историю в конце прошлого года была вовлечена компания Apple. Тогда хакеры, взломав аккаунты на iCloud, выложили в сеть откровенные фотографии голливудских знаменитостей.