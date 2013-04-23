Сообщения о взрывах в Белом доме США оставили хакеры

Барак Обама. Фото: ИТАР-ТАСС

Сообщения о взрывах в Белом доме, которые появились 23 апреля в микроблоге агентства Associated Press, оставили хакеры. Ранее аккаунт был взломан.

В администрации США отметили, что информация о взрывах и ранении Барака Обамы не соответствует действительности, передает ИТАР-ТАСС.

"Президент прекрасно себя чувствует. Я только что его видел", - сообщил официальный представитель Белого дома Джей Карни.

Напомним, хакеры от имени новостного агенства заявили о двух взрывах в Белом доме.