Задержаны двое хакеров, "на заказ" взламывавших электронную почту

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Сотрудники управления "К" МВД задержали двоих хакеров, которые за деньги взламывали электронную почту и аккаунты в соцсетях, передает пресс-служба полиции.

Согласно материалам дела, злоумышленники, один из которых проживает в Москве, а второй – в Екатеринбурге, познакомились в 2010 году. Тогда они открыли свой "бизнес" по взлому электронной почты, причем объявления размещали на различных форумах и чатах.

Одним из главных условий работы киберпреступников была анонимность – они скрывали свои IP-адреса, а деньги за заказ получали на свои электронные "кошельки".

Стоимость услуг варьировалась от 3 до 10 тысяч рублей, в среднем за месяц молодые люди выполняли 30-40 заказов.

В МВД отмечают, что заказчиками были как обычные граждане, так и компании, целью было получение конфиденциальной информации, касающейся личной жизни жертвы и коммерческой тайны предприятий. Причем некоторые клиенты пользовались услугами молодых людей неоднократно, за что получали скидки.

В отношении кибепреступников возбуждено уголовное дело по статье "Неправомерный доступ к компьютерной информации", максимальное наказание, которое им грозит - два года лишения свободы.