Был разработан новый проект стратегии кибербезопасности

Фото: ИТАР-ТАСС

В Совете Федерации был разработан проект стратегии кибербезопасности. Он предусматривает ужесточение наказания за взлом госсайтов.

Новая правительственная стратегия в сфере кибербезопасности приравняет хакерские атаки на государственные сайты к захвату органов власти.

"Стратегия будет содержать подходы к защите наших систем и от хакеров, и от кибертеррористов, и от незаконных проникновений представителей других держав", - сообщил РИА Новости председатель Совета законодателей по развитию информационного общества Руслан Гаттаров.

Также он добавил, что новый проект не будет влиять на цензуру в интернете. Его цель – "безопасность с точки зрения DoS-атак и персональных данных человека в сети". Подобная стратегия действует во многих крупных державах – Китае, США, Германии, Франции и других.

Проект будет представлен на заседании комиссии Совета в конце сентября.