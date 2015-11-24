Дубнинскую улицу закрыли для тяжелых грузовиков

Фото: ТАСС/Алексей Филиппов

Дубнинскую улицу на севере Москвы закрыли для движения грузовиков массой более 3,5 тонн, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что к 20 ноября на улице установили все необходимые дорожные знаки.

Решение закрыть улицу для тяжелых грузовиков было принято на окружной комиссии по безопасности дорожного движения префектуры Северного округа.

В Центре организации дорожного движения призывают автомобилистов быть внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.

Напомним, с 1 марта 2013 года в период с 6:00 до 22:00 запрещены въезд и движение грузового автотранспорта разрешенной максимальной массой более 12 тонн по территории города Москвы, ограниченной МКАД, и по самой кольцевой автодороге.

С 15 ноября начал действовать сбор с грузовиков массой свыше 12 тонн в счет возмещения причиняемого ими федеральным трассам вреда. Действие системы распространяется на 50 тысяч километров федеральных трасс на территории России, за исключением платных федеральных трасс государственной компании "Автодор".