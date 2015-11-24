Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 ноября 2015, 17:10

Транспорт

Дубнинскую улицу закрыли для тяжелых грузовиков

Фото: ТАСС/Алексей Филиппов

Дубнинскую улицу на севере Москвы закрыли для движения грузовиков массой более 3,5 тонн, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что к 20 ноября на улице установили все необходимые дорожные знаки.

Решение закрыть улицу для тяжелых грузовиков было принято на окружной комиссии по безопасности дорожного движения префектуры Северного округа.

В Центре организации дорожного движения призывают автомобилистов быть внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.

Напомним, с 1 марта 2013 года в период с 6:00 до 22:00 запрещены въезд и движение грузового автотранспорта разрешенной максимальной массой более 12 тонн по территории города Москвы, ограниченной МКАД, и по самой кольцевой автодороге.

С 15 ноября начал действовать сбор с грузовиков массой свыше 12 тонн в счет возмещения причиняемого ими федеральным трассам вреда. Действие системы распространяется на 50 тысяч километров федеральных трасс на территории России, за исключением платных федеральных трасс государственной компании "Автодор".

Ссылки по теме


грузовики движение улицы наземный транспорт городское управление

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика