На трассе "Волга" из-за ДТП перекрыто двжиение

В аварии на трассе "Волга" в Павлово-Посадском районе погиб человек

В Московской области на 70-м километре трассы М7 "Волга" столкнулись четыре автомобиля, передает пресс-служба областного управления МЧС. В районе ДТП перекрыто движение транспорта.

Авария произошла в Павлово-Посадском районе, около деревни Кузнецы. Там столкнулись три грузовика и не установленный пока автомобиль. По данным подмосковного ГИБДД, в результате аварии один человек погиб и еще один ранен.

Движение на участке закрыто, объехать аварию можно по схеме Электрогорск – деревня Васютино – Щелковское шоссе, а также по Большому бетонному кольцу.

По факту аварии в полиции проводится проверка, в ходе которой будут установлены причины случившегося.

Движение по трассе полностью восстановили в 14.20.