Столичные коммунальщики перешли на круглосуточное дежурство

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Бригады Мосводостока перешли на круглосуточное дежурство в связи с неблагоприятным прогнозом погоды, сообщает РИА Новости.

Дежурство 368 бригад организовано для предупреждения скоплений воды на проезжей части. Кроме того, Мосводосток будет принимать оперативные меры для обеспечения бесперебойного движения общественного транспорта.

Ранее m24.ru сообщало, что с полудня 12 августа в столице ожидаются гроза, ливень и сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду.

Как вести себя в непогоду

Из-за сильного дождя возможны подтопления и заторы на дорогах, а сильный ветер может повредить линии электропередачи и широкоформатные рекламные конструкции.

Непогода продлится в городе примерно до 6:00 13 августа. В МЧС рекомендуют закрыть окна в помещениях и по возможности парковать автомобиль в гараже, причем водителям лучше вообще отказаться от поездок по городу. Пешеходам же лучше обходить рекламные щиты и шаткие строения.