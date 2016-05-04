83 творческих коллектива получат гранты от президента

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Правительство распределило гранты президента Владимира Путина в области культуры и искусства между 83 творческими коллективами. Общая сумма грантов составила 5,3 миллиарда рублей, сообщает "Вечерняя Москва".

Так, Всероссийскому государственному институту кинематографии имени Герасимова установлен размер гранта в 67,1 миллиона рублей. Высшеее театральное училище имени Щепкина получит 22,65 миллиона рублей,

Краснодарский "Кубанский казачьий хор" – 46 миллионов рублей, а Мариинский театр – 375 миллионов рублей.

Гранты также выделят Государственному академическому театру имени Вахтангова, Академическому ансамблю песни и пляски, Академическому Малому драматическому театру, Московской государственной академической филармонии и Государственному академическому Большому симфоническому оркестру имени Чайковского.

Кроме того, в 2013-2016 году гранты должны получить 46 деятелей культуры.