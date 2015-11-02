Центры госуслуг "Мои документы" не будут работать 4 ноября

Фото: m24.ru/Юлия Иванко

График работы столичных центров "Мои документы" временно изменен из-за празднования Дня народного единства. Центры госуслуг не будут работать 4 ноября.

При этом 3 и 5 ноября "Мои документы" будут работать в обычном режиме – с 8.00 до 20.00 без обеда и выходных. Сотрудники центров госуслуг просят москвичей учесть изменения графика при планировании посещений.

Напомним, при планировании посещения центра "Мои документы" на портале городских услуг pgu.mos.ru можно выбрать наименее загруженный центр для оформления документов.

"Большая Москва": Центры "Мои документы"

Также центры госуслуг предлагают жителям воспользоваться графиками средней загрузки по дням недели и часам, чтобы определить удобное время для посещения центров "Мои документы". Такие графики размещены на информационных стендах в каждом центре госуслуг и на сайте md.mos.ru в разделе "Медиа".

В настоящее время в Москве работают 110 центров "Мои документы", обслуживающие более 113 районов, в которых проживает более 80 процентов жителей мегаполиса.

Столичные центры предоставляют 152 услугу и выдают более 200 видов документов. Найти свой центр, узнать, есть ли там очередь и записаться на прием онлайн можно на столичном портале госуслуг.

Центры госуслуг открыты 7 дней в неделю с 8 до 20 часов. Ежедневно там обслуживают более 70 тысяч человек, а среднее время ожидания в очереди составляет три минуты.

Кроме того, планируется открыть еще 20 центров в разных районах Москвы.