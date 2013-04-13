Форма поиска по сайту

13 апреля 2013, 10:15

Движение "Аэроэкспрессов" в Домодедово полностью восстановлено

Фото: ИТАР-ТАСС

Расписание "Аэроэкспрессов" полностью восстановлено – 13 и 14 апреля все рейсы проследуют по расписанию, сообщили в пресс-службе компании.

В субботу утром на Каширском шоссе были завершены работы по восстановлению железнодорожного моста после аварии. Строителям понадобилось несколько дней, чтобы поставить новые опоры и восстановить один из просевших путей. 13 апреля по восстановленному участку дороги уже отправились первые поезда.

Напомним, в ночь на 10 апреля на Каширском шоссе грузовик врезался в опору железнодорожного моста и серьезно ее повредил. В результате аварии просел один из трех путей моста и в течение трех дней отменялись по несколько рейсов "Аэроэкспрессов".

