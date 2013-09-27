Портреты героев СССР могут появиться на фасадах домов в ВАО

Фото: ИТАР-ТАСС

На фасадах домов в Восточном округе столицы могут появиться портреты героев СССР, информирует пресс-служба префектура ВАО.

"На встрече руководителя Департамента культуры г. Москвы Сергея Александровича Капкова один из жителей ВАО предложил превратить здания округа в "познавательные картины-граффити". На каждой улице, носящей имя героя СССР, на стене одного из домов предлагается создать арт-объект, который рассказал бы о герое, в честь которого названа улица. В качестве пилотной улицы в ВАО предложена улица Молдагуловой в районе Вешняки", - говорится в сообщении.

По словам Капкова, власти готовы поддерживать эту идею и финансировать ее. Но при этом нужно согласовать данный проект с жителями и архитекторами.

Город также готов финансировать и другие интересные и актуальные молодежные проекты в рамках конкурса "Молодая Москва". Например, можно подать заявку в электронном виде через сайт департамента культуры; заполнить анкету и описать свой проект.

Победителя выберет общественная комиссия. На каждый такой проект бюджет Москвы выделяет до трех миллионов рублей, добавляется в материале.