Живая Москва: каких знаменитостей искать на фасадах домов

До лета еще далеко, с неба летят осадки, серые вечера навевают грусть. Однако, если не утыкаться в землю по пути из одного теплого места в другое, можно получить заряд тепла и культурное впечатление, не заходя в музей и не включая мониторов. Снегу с дождем не удается вытравить со стен домов граффити, городская коллекция которых уже тянет на музей под открытым небом. Совместно с друзьями из проекта "Живая Москва" мы решили вспомнить несколько заметных работ.

Прошлый летний сезон добавил городу красок. Уличное искусство даже оказало влияние на столичную топонимику. Изображение балерины Майи Плисецкой в образе белого лебедя повлекло за собой появление на этом месте сквера ее имени в день 90-летия танцовщицы. Текущий 2016 год объявлен Годом российского кино, и Мосгордума рассматривает возможность запечатлеть на московских стенах кадры из культовых отечественных фильмов.



Помимо Плисецкой, русское искусство сейчас представлено на фасадах портретами тех, кто оказал сильное влияние на развитие разных областей культуры:

Михаил Булгаков – на литературу;

Анна Ахматова – на поэзию;

Сергей Эйзенштейн – на кинематограф;

Александр Скрябин – на музыку;

Иван Леонидов – на архитектуру.

В прошлом году отмечалось 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, и в честь этого праздника на Садовой-Каретной мужественные лица героев ВОВ появились на торце одного из зданий. Константин Симонов, Варлам Шаламов, Лев Яшин и даже армия штурмовиков из "Звездных войн" – малая часть персонажей, лица которых можно теперь увидеть во время прогулки или по пути на работу. В рамках Года литературы на стенах также появились цитаты из произведений классиков русского слова. Где именно – смотрите в инфографике:

Стрит-арт – искусство, которое не имеет ничего общего с написанием своего имени на двери метро-вагона, это особая область творчества. В арт-пространстве "Варочный цех" даже открылась бесплатная школа граффити, где под присмотром опытных мастеров воспитают молодое поколение уличных художников. Их обучат работе со шрифтами и проработке отдельных персонажей. Вдохновляться будут работами признанных корифеев стрит-арта.

Как и любое искусство, рано или поздно граффити становится средством продвижения для коммерческих фирм. Однако успех такой рекламы зависит от массы факторов, в том числе согласия жильцов дома и погодных условий. Подробнее разобраться в этом аспекте темы можно с помощью видео-сюжета телеканала "Москва 24":

