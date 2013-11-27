Столица на 80% перешла на новую контрактную систему госзакупок

Фото: ИТАР-ТАСС

Столица уже на 80 процентов перешла на контрактную систему госзакупок. "Москва - один из пилотных регионов РФ, который начал переходить на контрактную систему раньше закона. Мы этим с 2011 года занимаемся. Поэтому процентов 80 того, что есть в новом законе, уже реализовали у себя", - заявил замруководителя столичного департамента по конкурентной политике Василий Жуков.

С 1 января 2014 года в России вступит в силу закон №44 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", который заменит существующий закон №94. Действующий закон контролирует только проведение процедуры закупок. Новый документ будет регулировать полный цикл размещения заказов, сообщает пресс-служба информационного центра правительства Москвы.

В настоящее время в столице создана система среднесрочного (3 года) и краткосрочного (1 год) планирования. Кроме того, введена двухуровневая система согласования закупок, в том числе максимальных цен, требований, содержащихся в техзаданиях и требований к участникам торгов, а также обоснованность осуществления закупки.

Действия заказчика: заключение контрактов, регистрация сведений о них, принятие бюджетных обязательств , - автоматизированы и строго привязаны к источникам финансирования. Благодаря таким мерам, снижается возможность коррупции в сфере госзакупок.

По словам Василия Жукова, сейчас власти активно взаимодействуют с общественностью и бизнес-сообществом. В состав закупочных комиссий входят представители общественных организаций, что способствует объективному рассмотрению заявок.

Напомним, что с августа 2012 года проводятся общественные обсуждения закупок с максимальной ценой контракта свыше 1 миллиарда рублей.