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Бизнес

26 декабря 2014, 13:40

Москва сэкономила 8 млрд рублей благодаря независимой экспертизе госзакупок

госзакупки бизнес экспертиза экономия экономика и предпринимательство

Фото:ТАСС/Игорь Кубединов

За 11 месяцев 2014 года власти столицы сэкономили порядка 8 миллиардов рублей за счет экспертизы госзакупок, сообщили M24.ru в пресс-службе департамента экономической политики и развития.

"6 миллиардов рублей сэкономили на экспертизе документов для конкурса, еще 2 миллиарда благодаря работе Межведомственной рабочей группы во главе с Натальей Сергуниной. Рабочая группа проверяет необходимость всех закупок", - добавили в департаменте.

Эксперты сопоставляют предложения различных органов власти столицы с имеющимися предложениями на рынке, а также с опытом предыдущих закупок и определяют наиболее выгодную цену, таким образом происходит экономия бюджетных средств.

По данным пресс-службы департамента, на оплату услуг независимых экспертов, которые проверяют начальную цену в госзакупках, город потратил менее 20 миллионов рублей.

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В ведомстве добавили, что сейчас завершается ввод в Единую автоматизированную информационную систему торгов (ЕАИСТ) классификатора предметов госзаказа, который будет разбивать товары и услуги на классы, и реестра продукции. Эта мера позволит в режиме онлайн отслеживать уровень цен на товары или услуги, которые устанавливает заказчик.

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Пресс-служба департамента пояснила, что независимая экспертиза проверяет только те госзакупки, цена которых равна или больше 20 млн рублей, исключая работ по строительству, реконструкции, реставрации объектов, которыми занимается государственная экспертиза, а также если начальная цена госзакупки определяется государством.

Ранее Сергей Собянин заявлял, что благодаря эффективной системе госзакупок город экономит до 150 миллиардов рублей в год, что снижает стоимость закупок на четверть.

Напомним, что в 2013 году экономия средств бюджета Москвы на госзакупках составила 105,4 миллиарда рублей. За 10 месяцев 2014-го - 111,8 миллиарда рублей по всем этапам закупочного цикла.

Анатолий Федотов

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