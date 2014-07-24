Прокуроры помешали депутатам в Орехово-Борисово купить машину

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Попытка орехово-борисовских депутатов купить дорогой автомобиль привлекла внимание столичной прокуратуры, сообщает пресс-служба ведомства.

Муниципалитет проводил торги на право заключения контрактов по оказанию транспортных услуг.

В аукционе был заявлен автомобиль с комплектацией бизнес-класса с техническими характеристиками, значительно увеличивающими стоимость контракта.

В аукционе был заявлен кожаный салон, двухзонный климат-контроль, не менее 10 подушек безопасности, наличие разъемов USB, AUX, шнура для подключения iPod, радио,CD\MP3, 6 CD чейнджера, сабвуфера, 6 динамиков, подогрев лобового стекла в зоне покоя, система качества воздуха с датчиком влажности.

Нагатинский межрайонный прокурор потребовал от руководителя аппарата Совета депутатов муниципального округа Орехово-Борисово Северное устранить нарушения.