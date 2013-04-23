Телеверсии спектаклей московских театров представят зрителям

Фото: М24

Столичный департамент СМИ и рекламы объявил открытый конкурс на создание телевизионных версий постановок московских театров. На эти цели выделят почти 160 миллионов рублей.

Телеверсии будут создавать по разделам: "Русская классика", "Зарубежная классика", "Памятная дата", "Живые легенды", "Современная пьеса" и "Спектакли для детей и молодежной аудитории". Всего в эфир планируют давать по 4 постановки из каждой серии.

Кроме самих спектаклей зрители увидят интервью с его основными создателями, из которого узнают о процессе создания сценического действия, а также короткие (максимум 10 минут) видеоролики о том, как готовилась телеверсия постановки. Записать интервью должен исполнитель госконтракта, сообщается на сайте госзакупок.

Добавим, что максимальный срок выполнения работ – более 5 месяцев с момента заключения контракта. Заявку на участие можно подать до 25 июня. Итоги конкурса подведут 4 июля.