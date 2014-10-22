На новогоднюю иллюминацию в Новой Москве потратят более 23 млн руб.

Фото: ТАСС

Муниципальное поселение Сосенское, входящее в состав Новой Москвы, выделило из своего бюджета 23,8 млн руб. на "праздничное световое оформление к Новому 2015 г. и Рождеству Христову", сообщает Агентство "Москва".

В частности, более 4 млн руб. будет потрачено на украшение гирляндами 73 деревьев. Кроме того, планируется установить 10-метровую световую "Ель", две каркасных "Ели", 12 световых шаров, 100 светодекоративных кронштейнов и объемно декоративную световую конструкцию "Липа".

Световое оформление будут установлено в населенных пунктах: пос. Газопровод и Коммунарка, дер. Летово, Николо-Хованское, Прокшино, Сосенки.