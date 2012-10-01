Форма поиска по сайту

01 октября 2012, 17:12

Экономика

За один день госзаказы Москвы превысили 100 млрд рублей

Фото: ИТАР-ТАСС

На 1 октября сумма общего заказа госучреждений Москвы составила 102,17 миллиарда рублей, всего было опубликовано 8446 торгов, а самые крупные прошли в сфере строительства и образования, сообщает пресс-служба Департамента Москвы по конкурентной политике.

В частности, Департамент образования объявил 11 торгов на право заключения контрактов по обеспечению безопасности в государственных образовательных учреждениях Москвы в 2013 – 2015 годах. Общая цена контракта составила 17,096 миллиарда рублей.

Также был объявлен конкурс на строительство участка трассы Москва – Санкт-Петербург (участок Северной рокады) с ценой контракта в 29,7 миллиарда рублей, и конкурс на право реконструкции Рязанского проспекта с ценой контракта в 9,933 миллиарда рублей.

