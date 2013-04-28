Оформить регистрацию по месту жительства теперь можно за три дня

Зарегистрироваться по месту жительства теперь можно за три дня

Зарегистрироваться по месту жительства или пребывания теперь стало проще. 28 апреля вступил в силу новый административный регламент, принятый федеральной миграционной службой в середине апреля. На регистрацию по месту жительства теперь нужно всего три дня.

Для регистрации в паспортный стол необходимо подать три документа – заявление, паспорт и основание для вселения в квартиру (это может быть, например, заявление от владельца квартиры).

Теперь меньше придется и стоять в очереди. Чиновники обещают, что на прием к ним можно будет попасть, подождав не более получаса. Для тех, кто запишется заранее, время ожидания сократили до 15 минут. Если это правило сотрудники паспортного стола нарушат, им грозит штраф или дисквалификация на год.

Документы на регистрацию можно оформить и через портал госуслуг.