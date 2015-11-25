Москвичи оценили проект центра госуслуг по смене фамилии

Фото: m24.ru/Юлия Иванко

Москвичи поставили отлично за оформление документов при смене фамилии "одним пакетом", сообщает пресс-служба центров госуслуг Москвы.

Голосование проводилось на сайте проекта "Активный гражданин". Услуга по оформлению документов при смене фамилии "одним пакетом" за одно посещение набрала 4,7 балла по пятибалльной шкале.

Напомним, пилотный проект стартовал 2 ноября. Для того чтобы оформить все необходимые документы на новую фамилию нужно обратиться в один из этих центров с паспортом гражданина Российской Федерации, выданным уже на новое имя. Паспорт также можно оформить в отделении.

"Одним пакетом" можно заказать загранпаспорт сроком на 5 лет, СНИЛС, полис ОМС, социальную карту москвича, а также свидетельство о государственной регистрации права на недвижимость, субсидию на оплату ЖКУ и другие документы.

В проекте участвуют 10 центров госуслуг – по одному в каждом округе: Мещанский (ЦАО), Филевский парк (ЗАО), Строгино (СЗАО), Западное Дегунино (САО), Бабушкинский (СВАО), Вешняки (ВАО), Текстильщики (ЮВАО), Братеево (ЮАО), Ломоносовский (ЮЗАО), Савелки (ЗелАО). В дальнейшем, если он покажет свою эффективность, его распространят на другие центры Москвы.

В центрах "Мои документы" также можно "одним пакетом" за одно посещение оформить документы на наследство и на новорожденного ребенка.

В настоящее время в Москве работают 110 центров "Мои документы", обслуживающие более 113 районов, в которых проживает более 80 процентов жителей мегаполиса. Кроме того, планируется открыть еще 20 центров в разных районах Москвы.

Столичные центры предоставляют 152 услугу и выдают более 200 видов документов. Найти свой центр, узнать, есть ли там очередь и записаться на прием онлайн можно на столичном портале госуслуг.