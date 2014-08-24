В МФЦ можно оставить отзыв о качестве предоставленных услуг

В МФЦ можно оставить отзыв о качестве услуг

Оставить отзыв о качестве услуг многофункциональных центров теперь может каждый посетитель. Там установили специальные устройства, с помощью которых оценка ставится одним нажатием кнопки.

Причем приборы оценки качества госуслуг установили во всех МФЦ столицы. За месяц работы таких устройств подвели первые итоги: 93 процента москвичей оценили работу положительно. Качество услуг делится на три уровня: "понравилось", "удовлетворен" или "не удовлетворен".

Всего в столице работают 95 МФЦ. Они открыты с 8.00 до 20.00, без выходных. Там можно оформить более 150 разных услуг: получить выписки из домовой книги, резидентские парковочные разрешения, медицинские полисы, пенсионные страховые свидетельства.