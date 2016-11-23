Жителям ЮВАО предлагают выбрать место для флагманского центра госуслуг

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Горожанам предлагают обсудить новое расположение флагманского центра госуслуг в Юго-Восточном округе. Соответствующее голосование началось на портале "Активный гражданин", сообщает пресс-служба центров госуслуг.

В октябре москвичи проголосовали за открытие флагманского центра "Мои документы" на Люблинской улице, дом 102а. Однако сейчас для жителей округа нашли более удобный вариант размещения офиса – в ТРЦ "МариЭль" на Люблинской улице, дом 169.

Рядом с этим адресом расположена станция метро "Марьино", остановки общественного транспорта и парковка. Входы в здание оборудованы пандусами и автоматическими дверями, а подняться на второй этаж можно по траволатору. Кроме того, в центр можно войти напрямую из метро, не выходя на улицу.

Жителям ЮВАО предлагают проголосовать на портале "Активный гражданин" за удобство расположения флагманского центра "Мои документы".