Жителям ЮВАО предлагают выбрать место для флагманского центра госуслуг

Фото: m24.ru/Михаил Сипко
Горожанам предлагают обсудить новое расположение флагманского центра госуслуг в Юго-Восточном округе. Соответствующее голосование началось на портале "Активный гражданин", сообщает пресс-служба центров госуслуг.
В октябре москвичи проголосовали за открытие флагманского центра "Мои документы" на Люблинской улице, дом 102а. Однако сейчас для жителей округа нашли более удобный вариант размещения офиса – в ТРЦ "МариЭль" на Люблинской улице, дом 169.
Рядом с этим адресом расположена станция метро "Марьино", остановки общественного транспорта и парковка. Входы в здание оборудованы пандусами и автоматическими дверями, а подняться на второй этаж можно по траволатору. Кроме того, в центр можно войти напрямую из метро, не выходя на улицу.
Жителям ЮВАО предлагают проголосовать на портале "Активный гражданин" за удобство расположения флагманского центра "Мои документы".
Сейчас в Москве работают 127 центров госуслуг, ежедневно они обслуживают более 70 тысяч человек.
В центрах "Мои документы" москвичи могут подать документы на оформление трудовой пенсии, пособия по беременности и родам, материнского капитала, также можно зарегистрировать недвижимое имущество, получить загранпаспорт и паспорт РФ, полис ОМС и другие услуги.
Работают столичные центры – с 8:00 до 20:00 семь дней в неделю. Среднее время ожидания приема – 3 минуты.