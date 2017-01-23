Новые интерактивные инструкции помогут москвичам разобраться в госуслугах

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Новые интерактивные инструкции помогут посетителям офисов "Мои Документы" сориентироваться в госуслугах, сообщает пресс-служба центров госуслуг Москвы.

В прошлом году на сайте "Мои Документы" опубликовали 48 инструкций, сейчас их более 100. Среди недавно добавленных – инструкции по регистрации рождения ребенка и оформлению пособий и социальных выплат.

Интерактивные инструкции содержат информацию о том, какие документы потребуются для получения услуги, в какие сроки ее оказывают, какие госпошлины необходимо оплатить.

Также посетители центров госуслуг могут спланировать свой визит в офисы с помощью графиков посещаемости, которые размещены на стендах в каждом центре опубликованы на сайте. В графиках особо выделены "часы пик" и периоды, когда центры наименее загружены.