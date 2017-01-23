Новые интерактивные инструкции помогут москвичам разобраться в госуслугах

Фото: m24.ru/Михаил Сипко
Новые интерактивные инструкции помогут посетителям офисов "Мои Документы" сориентироваться в госуслугах, сообщает пресс-служба центров госуслуг Москвы.
В прошлом году на сайте "Мои Документы" опубликовали 48 инструкций, сейчас их более 100. Среди недавно добавленных – инструкции по регистрации рождения ребенка и оформлению пособий и социальных выплат.
Интерактивные инструкции содержат информацию о том, какие документы потребуются для получения услуги, в какие сроки ее оказывают, какие госпошлины необходимо оплатить.
Также посетители центров госуслуг могут спланировать свой визит в офисы с помощью графиков посещаемости, которые размещены на стендах в каждом центре опубликованы на сайте. В графиках особо выделены "часы пик" и периоды, когда центры наименее загружены.
В центрах "Мои документы" предоставляют более 170 госуслуг: москвичи могут подать документы на оформление трудовой пенсии, пособия по беременности и родам, материнского капитала, также можно зарегистрировать недвижимое имущество, получить загранпаспорт и паспорт РФ, полис ОМС и другие услуги.
С 1 февраля в МФЦ можно будет заменить водительское удостоверение в случае его потери или окончания срока действия.
Работают столичные центры – с 8:00 до 20:00 семь дней в неделю. Среднее время ожидания приема – 3 минуты.