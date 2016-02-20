Предприниматели получат еще три госуслуги в электронном виде

Фото: m24.ru/Юлия Иванко

Москвичи смогут получить еще три госуслуги в электронном виде, сообщает пресс-служба Единого инвестиционного портала Москвы.

С 1 марта юрлица смогут подать запрос только в электронном виде на получение следующих госуслуг:

"Предварительное согласование предоставления земельного участка".

"Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности".

"Выдача договора на размещение объекта благоустройства (элементов благоустройства территории)".

Как оформить загранпаспорт в центре госуслуг

Ранее m24.ru сообщало, что ежемесячно число пользователей электронных госуслуг растет на миллион человек, а декабрь прошлого года показал рекордный рост – 1,6 миллиона человек.

По данным на конец января на едином портале госуслуг зарегистрировано 23,4 миллиона пользователей. В четвертом квартале прошлого года через портал и мобильное приложение было оказано 24 миллиона федеральных услуг, а также 380 тысяч региональных и муниципальных. Это вдвое превышает аналогичные показатели третьего квартала 2015 года.

На портале госуслуг в электронном виде можно оформить запрос на получение заграничного паспорта или заменить российский, проверить и оплатить штрафы ГИБДД, зарегистрироваться по месту жительства, записаться на прием к врачу и многое другое.

Кроме того, юрлица могут проверить задолженность судебным приставам, узнать информацию по начисленным и уплаченным взносам, подтвердить основной вид экономической деятельности страхователя и получить другие услуги.