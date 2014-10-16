С ноября разрешения на строительство будут давать только через интернет

Фото: M24.ru
С 1 ноября 2014 года еще две госуслуги в сфере строительства станут доступны в электронном виде. Таким образом, разрешения на строительство будут предоставлять только через портал государственных и муниципальных услуг, сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики.
Напомним, что с 1 октября 2013 года все государственные услуги в сфере строительства для объектов, строительство или реконструкция которых осуществляется за счет средств бюджета Москвы, предоставляются только в электронном виде.
Ранее руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин сообщил, что в 2014 году интерес к новому сервису возрос среди проектных и строительных организаций. Так, по итогам 2013 года на получение государственных услуг 12% заявок было подано в электронном виде, а за 9 месяцев 2014 года - 29%.
Электронные услуги
Выдаются Москомархитектурой:
- подготовка, утверждение и изменение градостроительных планов земельного участка;
- подготовка и выдача свидетельства об утверждении архитектурно-градостроительного решения объекта капитального строительства;
- оформление паспорта колористического решения фасадов зданий, строений, сооружений в городе Москве;
- согласование дизайн-проекта размещения вывески;
- предоставление сведений, содержащихся в интегрированной автоматизированной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности города Москвы.
Выдаются Мосгосстройнадзором:
- выдача разрешения на строительство;
- предоставление заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации;
- выдача разрешения на ввод объектов в эксплуатацию.
Выдаются Мосгосэкспертизой:
- проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.
