С ноября разрешения на строительство будут давать только через интернет

Фото: M24.ru

С 1 ноября 2014 года еще две госуслуги в сфере строительства станут доступны в электронном виде. Таким образом, разрешения на строительство будут предоставлять только через портал государственных и муниципальных услуг, сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики.

Напомним, что с 1 октября 2013 года все государственные услуги в сфере строительства для объектов, строительство или реконструкция которых осуществляется за счет средств бюджета Москвы, предоставляются только в электронном виде.

Ранее руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин сообщил, что в 2014 году интерес к новому сервису возрос среди проектных и строительных организаций. Так, по итогам 2013 года на получение государственных услуг 12% заявок было подано в электронном виде, а за 9 месяцев 2014 года - 29%.