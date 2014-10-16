Форма поиска по сайту

16 октября 2014, 18:19

С ноября разрешения на строительство будут давать только через интернет

Фото: M24.ru

С 1 ноября 2014 года еще две госуслуги в сфере строительства станут доступны в электронном виде. Таким образом, разрешения на строительство будут предоставлять только через портал государственных и муниципальных услуг, сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики.

Напомним, что с 1 октября 2013 года все государственные услуги в сфере строительства для объектов, строительство или реконструкция которых осуществляется за счет средств бюджета Москвы, предоставляются только в электронном виде.

Ранее руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин сообщил, что в 2014 году интерес к новому сервису возрос среди проектных и строительных организаций. Так, по итогам 2013 года на получение государственных услуг 12% заявок было подано в электронном виде, а за 9 месяцев 2014 года - 29%.

Электронные услуги


Выдаются Москомархитектурой:

  • подготовка, утверждение и изменение градостроительных планов земельного участка;
  • подготовка и выдача свидетельства об утверждении архитектурно-градостроительного решения объекта капитального строительства;
  • оформление паспорта колористического решения фасадов зданий, строений, сооружений в городе Москве;
  • согласование дизайн-проекта размещения вывески;
  • предоставление сведений, содержащихся в интегрированной автоматизированной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности города Москвы.

Выдаются Мосгосстройнадзором:

  • выдача разрешения на строительство;
  • предоставление заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации;
  • выдача разрешения на ввод объектов в эксплуатацию.

Выдаются Мосгосэкспертизой:

  • проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.

