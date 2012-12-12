Порталом госуслуг в 2013 году воспользуется 1 млн москвичей

Фото: ИТАР-ТАСС

Число пользователей московского портала госуслуг в 2013 году достигнет 1 миллиона человек. В настоящее время на сайте зарегистрировано 520 тысяч москвичей, рассказала заммэра в правительстве столицы Анастасия Ракова.

По ее словам, в 2012 году на портале было обработано 548 тысяч обращений, в их числе, 334 тысячи - для записи в поликлиники, 74 тысячи - для записи детей в первый класс, 42 тысячи - для бронирования путевок на детский отдых.

В настоящее время в электронном виде в Москве предоставляется 31 услуга, в будущем году к ним добавится еще 35, сообщает "Интерфакс".

При этом постепенно все основные услуги перейдут только в электронный вид. Сохранять возможность их получения в электронном и неэлектронном виде неэффективно, отметила Ракова. Те же, которые не захочет пользоваться городскими порталами, смогут получать услуги в госорганах или многофункциональных центрах.