В столице появится еще девять центров "Мои документы"

Фото: m24.ru/Юлия Иванко

В столице появится девять новых центров "Мои документы", сообщает пресс-служба центра госуслуг. В проекте "Активный гражданин" москвичи смогут оценить удобство их расположения.

Так, центры откроются в следующих районах:



Якиманка;

Сокольники;

Митино;

Зябликово;

Донской район;

Ясенево;

Троицк;

Тверской район;

Лосиноостровский район.

Кроме того, в Красносельском районе, Некрасовке и Южном Бутове по решению жителей центры госуслуг могут быть перенесены по другим адресам – на улицы Верхняя Красносельская, Маресьев и Горчакова.

Госуслуги в Москве: онлайн и офлайн

Всего в Москве работают 104 центра "Мои документы", обслуживающих более 100 районов, в которых проживает 80 процентов жителей мегаполиса. На территории Троицкого и Новомосковского округов работает два мобильных офиса. Всего столичные центры госуслуг предоставляют 151 услугу и выдают 248 видов документов.

Ранее во всех центрах госуслуг появились графики средней загрузки по дням недели и часам. На портале "Наш город" жители также могут оставить свои замечания о работе центров госуслуг. Например, можно сообщить о случаях, когда время ожидания в очереди за оформлением документов превысило положенные 15 минут.

До этого в городских центрах госуслуг по просьбам москвичей появились специальные консультанты. Они помогают посетителям в оформлении заявлений и записи на приемы, а также рассказывают, как воспользоваться электронным услугами.

Адреса всех центров госуслуг "Мои документы" и перечень услуг можно узнать на официальном сайте или на портале городских услуг.