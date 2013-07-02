Взаимодействие столичных ведомств и нотариусов автоматизируют

Фото: ИТАР-ТАСС

Нотариусы будут взаимодействовать со столичными ведомствами в рамках предоставления электронных услуг с помощью автоматизированной системы. Конкурс на ее разработку объявил департамент информационных технологий Москвы.

Благодаря системе нотариально заверенные документы будут предоставляться в органы исполнительной власти, а нотариусы будут получать от них сведения в электронном виде. Система должна создать следующие возможности: формирование электронных образов доверенностей и других документов, применение гражданами электронных нотариально удостоверенных документов при подаче обращений на получение госуслуг, проверка достоверности и юридической значимости документов, оптимизация административно-управленческих процессов нотариусов.

Таким образом, нотариус будет выдавать электронные копии удостоверенных документов, подписывая их электронной подписью, вносить изменения в реестр нотариальных действий и, соответственно, менять выданные ранее документы. При этом любые действия должны регистрироваться и заверяться установленным образом, следует из документов, опубликованных на сайте госзакупок.

В перечне госуслуг, требующих нотариально заверенных документов, их десятки. Это и выдача и изменение паспорта, зачисление детей в первые классы, предоставление льгот на оплату услуг ЖКХ, перевод жилого помещения в нежилое, выдача единого жилищного и единого платежного документов, лицензирование образовательной, медицинской деятельности и многое другое.

Автоматизированная система должна быть разработана в течение 95 дней с момента заключения контракта. На эти цели планируется выделить до 9,5 миллионов рублей.