На юге Москвы построят гостиницу площадью 19 тысяч квадратных метров

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Градостроительно-земельная комиссия одобрила продажу на торгах земельного участка на юге Москвы, где планируется построить гостиницу, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Уточняется, что гостиничный комплекс общей площадью площадью 18,8 тысячи квадратных метров может быть построен в 5-м Донском проезде. Для сравнения, площадь гостиницы "Космос", которая является крупнейшей в Москве, - порядка 106 тысяч квадратных метров (1311 номеров).

В пресс-службе добавляют, что сейчас участок частично огорожен и заасфальтирован. Он используется для обучения водителей Политехническим колледжем №31. В другой его половине расположены ветхие некапитальные строения. Префектуре ЮАО поручено освободить участок под строительство. Проведение публичных слушаний по проекту дальнейшего использования не требуется, поскольку участок расположен на территории, подлежащей реорганизации.





Кроме того, ГЗК одобрила продажу еще двух участков. На одном из них, расположенном в Капотне площадью 0,38 гектара планируется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса площадью 2, 8 тысячи квадратных метров.

На другом участке площадью 0,08 гектара, расположенном в Харьковском проезде, будет построена автомойка площадью 230 квадратных метров.

В Москве в ближайшие три года планируется ввести в эксплуатацию 78 гостиниц. Уже в этом году будут построены 17 гостиниц, в следующем - 21 гостиницы, а в 2016 году в столице откроют двери 24 гостиничных комплекса.

При этом на территории ЦАО будет завершено строительство и реконструкция 8 гостиниц на 2217 мест.

"План города": Как реконструируют столичные гостиницы



В частности, за первый квартал 2014 года в Москве была построена одна гостиница. Кроме того, на территории столичного технополиса "Москва" в этом году построят гостиницу эконом-класса. Трехзвездочный отель площадью 8 тысяч квадратных метров на Шоссейной улице перед въездом на территорию бывшего автозавода "Москвич", будет рассчитан на 130 постояльцев.

Кроме того, пятизвездочная гостиница может открыться на Варварке. Она разместится в здании бывшего доходного дома 1909 года постройки. В марте этого года здание было продано коммерческой компании, которая планирует реконструировать объект и превратить исторический дом в пятизвездочную гостиницу. Предположительно, в отеле будет 320 номеров. Новый владелец здания планирует вложить в проект около 300 миллионов долларов.

Напомним, градостроительно-земельная комиссию, которая занимается рассмотрением инвестиционных контрактов и предложений девелоперов, была создана в 2010 году. За 4 года она рассмотрела около 10 тысяч вопросов и выдала разрешения на строительство объектов общей площадью 42 млн кв. метров.