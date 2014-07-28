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Проекты

28 июля 2014, 15:07

На юге Москвы построят гостиницу площадью 19 тысяч квадратных метров

гостиницы бизнес земельные участки проекты ГЗК торги

Фото: ИТАР-ТАСС

Градостроительно-земельная комиссия одобрила продажу на торгах земельного участка на юге Москвы, где планируется построить гостиницу, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Уточняется, что гостиничный комплекс общей площадью площадью 18,8 тысячи квадратных метров может быть построен в 5-м Донском проезде. Для сравнения, площадь гостиницы "Космос", которая является крупнейшей в Москве, - порядка 106 тысяч квадратных метров (1311 номеров).

В пресс-службе добавляют, что сейчас участок частично огорожен и заасфальтирован. Он используется для обучения водителей Политехническим колледжем №31. В другой его половине расположены ветхие некапитальные строения. Префектуре ЮАО поручено освободить участок под строительство. Проведение публичных слушаний по проекту дальнейшего использования не требуется, поскольку участок расположен на территории, подлежащей реорганизации.

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Кроме того, ГЗК одобрила продажу еще двух участков. На одном из них, расположенном в Капотне площадью 0,38 гектара планируется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса площадью 2, 8 тысячи квадратных метров.

На другом участке площадью 0,08 гектара, расположенном в Харьковском проезде, будет построена автомойка площадью 230 квадратных метров.

В Москве в ближайшие три года планируется ввести в эксплуатацию 78 гостиниц. Уже в этом году будут построены 17 гостиниц, в следующем - 21 гостиницы, а в 2016 году в столице откроют двери 24 гостиничных комплекса.
При этом на территории ЦАО будет завершено строительство и реконструкция 8 гостиниц на 2217 мест.

"План города": Как реконструируют столичные гостиницы


В частности, за первый квартал 2014 года в Москве была построена одна гостиница. Кроме того, на территории столичного технополиса "Москва" в этом году построят гостиницу эконом-класса. Трехзвездочный отель площадью 8 тысяч квадратных метров на Шоссейной улице перед въездом на территорию бывшего автозавода "Москвич", будет рассчитан на 130 постояльцев.

Кроме того, пятизвездочная гостиница может открыться на Варварке. Она разместится в здании бывшего доходного дома 1909 года постройки. В марте этого года здание было продано коммерческой компании, которая планирует реконструировать объект и превратить исторический дом в пятизвездочную гостиницу. Предположительно, в отеле будет 320 номеров. Новый владелец здания планирует вложить в проект около 300 миллионов долларов.

Напомним, градостроительно-земельная комиссию, которая занимается рассмотрением инвестиционных контрактов и предложений девелоперов, была создана в 2010 году. За 4 года она рассмотрела около 10 тысяч вопросов и выдала разрешения на строительство объектов общей площадью 42 млн кв. метров.

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Сюжет: Московский бизнес: торги в столице

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