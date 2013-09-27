Форма поиска по сайту

27 сентября 2013, 14:58

Туризм

В центре Москвы реконструируют две гостиницы советского периода

Фото: ИТАР-ТАСС

Гостиницы "Тифлис" и "Молодежная" в центре столицы будут реконструированы, говорится на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"Советские гостиницы достаточно неплохо были сделаны, но где-то мы считаем возможным увеличить объемы, сделать парковочное пространство. В этой связи мы одобрили реконструкцию гостиниц "Молодежная" на 250 мест на Дмитровке и "Тифлис" на 100 мест на Остоженке", - председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев.

В интервью "Интерфаксу", он напомнил, что ранее власти согласовали реконструкцию гостиницы "Пекин" на 1100 мест.

Москва также разрешила увеличить этажного этого здания и согласовала размещение парковки.

