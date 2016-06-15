На крыше гостиницы "Белград" появится двухэтажный ресторан

Фото: ТАСС/Александра Мудрац

Гостиница "Белград" на Смоленской улице будет реконструирована, сообщает пресс-служба Мосгосстройнадзора. На крыше здания разместится двухэтажный ресторан.

Построенная в 1975 году гостиница будет реконструирована по современным требованиям сети Azimut Hotels. После реконструкции здесь будет 439 номеров различных типов, а также конференц-залы с зонами для отдыха и кофе-брейков, ресторан, фитнес-зал с бассейном, административная часть.

На крыше возведут надстройку – здесь появится двухэтажный ресторан. На минус первом этаже появится паркинг на 25 машино-мест. Общая площадь отеля после реконструкции возрастет на 3,1 тысячи квадратных метров и составит 28,5 тысячи квадратных метров.

Объект реконструируется за счет средств инвестора. Застройщиком выступает ОАО "Гостиница "Белград". Срок действия разрешения на реконструкцию – до сентября 2017 года.

В августе прошлого года Архсовет Москвы обсуждал модернизацию "Белграда". В гостинице предполагалось надстроить двухэтажную "шайбу", как у соседнего отеля "Золотой колос". На Архсовете предлагалась и прямоугольная, и овальная формы надстройки. Однако авторы проекта отмечали, что прямоугольный вариант более эффективен с точки зрения использования полезных площадей.

Кроме того, архитекторы предложили построить для гостиницы козырек. Также поблизости будут сделаны и заездные карманы для автобусов, чтобы создать организованную зону высадки гостей.

После модернизации гостиница, по замыслу авторов проекта, будет полностью соответствовать стандартам сети отелей "Азимут".