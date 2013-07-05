На Ленинградском шоссе построят гостиницу для спортсменов

Фото: ИТАР-ТАСС

Власти Москвы предоставили "Фонду развития тенниса в России" земельный участок под строительство гостиницы для спортсменов. Отель появится по адресу Ленинградское шоссе, владения 45-47 в рамках строительства Национального теннисного центра России имени Хуана Антонио Самаранча.

Кроме гостиницы, на участке 0,6 гектара появится демонстрационный корт, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Гостиница будет 13-этажной, в ней разместится 200 номеров. Надземная стоянка будет рассчитана на 41 машино-место.

Суммарно Национальный теннисный центр займет площадь более девяти гектаров.