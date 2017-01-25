Комплексная система взаимодействия с жителями разработана в столице

ТАСС/Владимир Астапкович

Эффективная система взаимодействия с жителями города отлажена в столице, заявил на лекции в Высшей школе экономики Сергей Собянин. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

По словам мэра, горожане могут высказывать свое мнение, решать проблемы и выдвигать идеи для развития городских сервисов. Этим целям служат три столичные электронные площадки: проект "Активный гражданин", портал "Наш город" и система краудсорсинга.

Первый проект позволяет городским властям советоваться с жителями по актуальным процессам городского развития. Голосования "Активного гражданина" носят не только глобальный, но и локальный характер. На суд жителей города выносят проблемы конкретных районов и округов.

"Мы стараемся советоваться с москвичами. Большинство таких проектов сегодня создается на уровне районных управ и органов местного самоуправления. У них большая возможность посоветоваться с жителями", – заявил Сергей Собянин.

Портал "Наш город" позволяет москвичам сообщить о проблемах, которые они замечают в городе. Там можно рассказать о ямах на дорогах, плохо убранных улицах, магазинах, не соблюдающих санитарные нормы, и многом другом.

Краудсорсинг же позволяет властям собирать с москвичей идеи по развитию определенных городских сервисов. Например, горожане участвовали в развитии дружелюбности московских поликлиник и улучшении качества детского отдыха.

Во время лекции мэр также затронул вопрос развития транспортной системы. Там он отметил появление на столичных улицах умных светофоров, оснащение подвижного состава общественного транспорта системой ГЛОНАСС.