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Город

31 августа, 18:35

Лучшее – детям: что будет с районными музыкальными школами

город выборы мэра Мой район

В штабе кандидата в мэры Москвы Сергея Собянина обсудили комплексное развитие районов столицы. В рамках одного из направлений программы "Мой район" был поднят вопрос о модернизации музыкальных школ. Какие проблемы есть у детских учреждений и как их решат, читайте в материале портала Москва 24.

Фото: depositphotos/ serrnovik

Модернизация музыкальных школ входит в программу "Мой район", которая направлена на развитие и преображение столичных округов. Однако о детских творческих студиях задумались гораздо раньше. Для работы с колледжами искусств, детскими творческими и музыкальными школами еще в 2017 году Сергей Собянин объявил о программе "Искусство – детям", которая активно действует уже сегодня.

На сегодняшний день в Москве функционируют более 140 школ искусств, не только музыкальных, но и художественных, хореографических и так далее. Все они находятся в ведении департамента культуры города Москвы.

Ремонтные работы

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

В первую очередь, стоит обратить внимание на сами здания: большинству требуется ремонт и снаружи, и внутри. Кое-где учреждения находятся в предаварийном состоянии. Поэтому в рамках программы изначально запланирован комплексный ремонт 149 зданий, из которых в 21 помещении проведут капитальные работы. Также планируется благоустроить прилегающие к учебным заведениям территории.

Также, по мнению российского режиссера и продюсера Карена Шахназарова, должен быть серьезно рассмотрен вопрос акустики во время ремонтных работ в учреждениях. "Это не просто школы, а помещения для занятий музыкой, которую нужно слышать", – добавил он.

Очень хорошо, что в музыкальные школы будут вкладываться деньги, что все это будет восстанавливаться и приводиться в порядок, и город будет заниматься музыкальным школьным образованием серьезно.
Карен Шахназаров
российский режиссер, сценарист и продюсер

Оснащение

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

Для качественного обучения в музыкальных школах также требуется соответствующее по качеству оснащение, которого, в настоящее время, во многих заведениях не хватает.

В связи с этим, в рамках программы планируется закупить более 14 тысяч музыкальных инструментов, полностью снабдить помещения новой мебелью и инженерными системами, необходимыми для организации учебного процесса.

Предоставление школой музыкальных инструментов ученикам необходимо, добавляет художественный руководитель "Театра Мюзикла в Москве" Михаил Швыдкой. "Хорошие инструменты стоят недешево, что превращается в трудность для родителей", – пояснил он. Двери учреждений должны быть открыты для всех детей, вне зависимости от финансового положения их семей.

Эти изменения должны дать качественно новый уровень всем школам искусств Москвы. Мы должны понимать, что высокий профессиональный уровень российской культуры, хореографической, художественной, связан с тем, сколько детей ежегодно приходят в школы дополнительного образования. Для создания одного симфонического оркестра нужно, чтобы 10 тысяч детей ежегодно приходили в музыкальные школы.
Михаил Швыдкой
художественный руководитель "Театра Мюзикла в Москве"

Преподавательский состав

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Не последнее место занимает проблема привлечения квалифицированных кадров в музыкальные школы и забота о тех людях, которые уже там работают. "Это известно, что, к сожалению, педагоги дополнительного образования получают значительно меньше, чем учителя в общеобразовательных школах, – сказал Швыдкой. – И некоторые преференции и льготы, которыми пользуются учителя общеобразовательных школ, на них не распространяются".

В данном случае правительство Москвы уже пошло на серьезный шаг. К законной заработной плате учителей дополнительного образования прибавилась ежегодная премия в размере 140 тысяч рублей. "Это достаточно серьезная сумма", – добавил Швыдкой.

"Все изменения, через которые пройдут школы в рамках проекта "Искусство – детям", направлены на то, чтобы улучшить и сделать максимально комфортным обучение, преподавание и пребывание в стенах образовательных учреждений. Также впервые все московские школы искусств приобрели свой собственный, узнаваемый фирменный стиль, элементы которого горожане смогут увидеть в ближайшем будущем в каждой из школ", – уточнили в пресс-службе департамента культуры города.

Доступность


Фото: depositphotos/ romrodinka

Специфика работы с музыкальными школами в рамках программы "Мой район" имеет свою специфику. Заключается она в обеспечении минимального доступного уровня досуга и образования на территории каждого округа, отбросив нужду выезжать в другой район или в центр города. "А это очень важно, когда мы говорим о детках, которые чаще всего не могут свободно перемещаться по столице без сопровождения родителей", – отметила президент Фонда "Институт экономики города" Надежда Косарева.

Поэтому на передний план выходит проблема отсутствия соответствующих учреждений в конкретных районах или их недостаток из-за больших территорий. "Идея в том, чтобы приблизить музыкальные школы к жителям", – добавила Косарева. Поэтому через некоторое время жителей Москвы порадуют и абсолютно новыми, свежепостроенными учреждениями для занятий искусством.

Нужно в каждом районе обустроить необходимый минимальный набор каких-то современных способов проведения досуга, образования, удовлетворения бытовых нужд. Всего в районе не сделаешь, но обычные вещи, которые давно есть в структуре потребностей москвичей, обеспечить можно.
Надежда Косарева
президент Фонда "Институт экономики города"

Современность

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

Наконец, музыкальные школы должны идти в ногу со временем. Искусство не стоит на месте и развивается постоянно. И многие школы, организованные еще в советские годы, пока не могут ответить на вызов современности.

Поэтому в будущем внимание будет приковано к тому, чем интересуется молодежь и в каком направлении она хотела бы двигаться после завершения своего обучения. На основе этой информации в программу столичных школ искусств в ближайшее время будут включены курсы, ориентированные на современные тенденции.
Ярким примером внедрения нового функционала служит проект правительства Москвы "Арт-Лаборатория", в рамках которого учащиеся школ искусств уже сегодня изучают актуальные направления: саунд-дизайн, граффити, создание арт-объектов, перформансов и многое другое. Лучшие практики "Арт-Лаборатории" войдут в программу московских школ искусств в ближайшем будущем.

Мы должны думать о том, как будет развиваться сегодняшнее поколение, кто будет представлять наш любимый город на сценических площадках федерального, мирового уровней. Это капитал, который нельзя оценить деньгами, но без которого трудно представить современную и культурную Москву.
Андрей Метельский
заместитель председателя Мосгордумы и руководитель фракции "Единая Россия"

Результат

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

Так как программа работает не первый день, то сегодня уже можно подвести небольшие промежуточные итоги.

В этом году 37 детских музыкальных школ приведены в порядок. Также было закуплено 35 тысяч единиц специализированной мебели и музыкальных инструментов. "Можно представить, что мы увидим через три года, когда основные параметры программы будут реализованы", – сказал Михаил Швыдкой.

Правительство Москвы, кстати, не будет приводить в порядок музыкальные школы (да и районы в целом) в одиночку. "Конечно, планируется привлечение бизнеса, базирующегося в каждом конкретном районе", – рассказала Надежда Косарева. Причем, расчет идет не только на финансовую помощь: речь о такой возможной форме сотрудничества, когда бизнес открывает какие-либо помещения, а потом предоставляет их указанным организациям в нерабочее время для определенного рода мероприятий.

Усовершенствование и доступность музыкальных школ имеет и социальное, и культурное значение. Наличие и распространение указанных учреждений обеспечивает детям постоянную занятость после уроков в общеобразовательных школах. "Не будут блуждать по дворам и подъездам, что уже хорошо", – заметил Михаил Швыдкой.

С другой стороны, сегодня в музыкальных школах растут те, кто будет представлять столицу и страну в будущем на сценических площадках. "Это бесценный вклад в развитие наших детей, в нашу культуру, и даже уровень жизни", – подытожил Андрей Метельский.

Выборы мэра столицы пройдут 9 сентября. Из 33 кандидатов зарегистрировали пятерых: Сергея Собянина, Илью Свиридова от "Справедливой России", Михаила Дегтярева от ЛДПР, Вадима Кумина от КПРФ и Михаила Балакина от "Союза горожан".

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