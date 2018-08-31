Лучшее – детям: что будет с районными музыкальными школами

В штабе кандидата в мэры Москвы Сергея Собянина обсудили комплексное развитие районов столицы. В рамках одного из направлений программы "Мой район" был поднят вопрос о модернизации музыкальных школ. Какие проблемы есть у детских учреждений и как их решат, читайте в материале портала Москва 24.

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Модернизация музыкальных школ входит в программу "Мой район", которая направлена на развитие и преображение столичных округов. Однако о детских творческих студиях задумались гораздо раньше. Для работы с колледжами искусств, детскими творческими и музыкальными школами еще в 2017 году Сергей Собянин объявил о программе "Искусство – детям", которая активно действует уже сегодня.

На сегодняшний день в Москве функционируют более 140 школ искусств, не только музыкальных, но и художественных, хореографических и так далее. Все они находятся в ведении департамента культуры города Москвы.

Ремонтные работы

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

В первую очередь, стоит обратить внимание на сами здания: большинству требуется ремонт и снаружи, и внутри. Кое-где учреждения находятся в предаварийном состоянии. Поэтому в рамках программы изначально запланирован комплексный ремонт 149 зданий, из которых в 21 помещении проведут капитальные работы. Также планируется благоустроить прилегающие к учебным заведениям территории.

Также, по мнению российского режиссера и продюсера Карена Шахназарова, должен быть серьезно рассмотрен вопрос акустики во время ремонтных работ в учреждениях. "Это не просто школы, а помещения для занятий музыкой, которую нужно слышать", – добавил он.



Карен Шахназаров российский режиссер, сценарист и продюсер Очень хорошо, что в музыкальные школы будут вкладываться деньги, что все это будет восстанавливаться и приводиться в порядок, и город будет заниматься музыкальным школьным образованием серьезно.

Оснащение

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

Для качественного обучения в музыкальных школах также требуется соответствующее по качеству оснащение, которого, в настоящее время, во многих заведениях не хватает.

В связи с этим, в рамках программы планируется закупить более 14 тысяч музыкальных инструментов, полностью снабдить помещения новой мебелью и инженерными системами, необходимыми для организации учебного процесса.

Предоставление школой музыкальных инструментов ученикам необходимо, добавляет художественный руководитель "Театра Мюзикла в Москве" Михаил Швыдкой. "Хорошие инструменты стоят недешево, что превращается в трудность для родителей", – пояснил он. Двери учреждений должны быть открыты для всех детей, вне зависимости от финансового положения их семей.



Михаил Швыдкой художественный руководитель "Театра Мюзикла в Москве" Эти изменения должны дать качественно новый уровень всем школам искусств Москвы. Мы должны понимать, что высокий профессиональный уровень российской культуры, хореографической, художественной, связан с тем, сколько детей ежегодно приходят в школы дополнительного образования. Для создания одного симфонического оркестра нужно, чтобы 10 тысяч детей ежегодно приходили в музыкальные школы.

Преподавательский состав

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Не последнее место занимает проблема привлечения квалифицированных кадров в музыкальные школы и забота о тех людях, которые уже там работают. "Это известно, что, к сожалению, педагоги дополнительного образования получают значительно меньше, чем учителя в общеобразовательных школах, – сказал Швыдкой. – И некоторые преференции и льготы, которыми пользуются учителя общеобразовательных школ, на них не распространяются".

В данном случае правительство Москвы уже пошло на серьезный шаг. К законной заработной плате учителей дополнительного образования прибавилась ежегодная премия в размере 140 тысяч рублей. "Это достаточно серьезная сумма", – добавил Швыдкой.

"Все изменения, через которые пройдут школы в рамках проекта "Искусство – детям", направлены на то, чтобы улучшить и сделать максимально комфортным обучение, преподавание и пребывание в стенах образовательных учреждений. Также впервые все московские школы искусств приобрели свой собственный, узнаваемый фирменный стиль, элементы которого горожане смогут увидеть в ближайшем будущем в каждой из школ", – уточнили в пресс-службе департамента культуры города.



Доступность





Фото: depositphotos/ romrodinka

Специфика работы с музыкальными школами в рамках программы "Мой район" имеет свою специфику. Заключается она в обеспечении минимального доступного уровня досуга и образования на территории каждого округа, отбросив нужду выезжать в другой район или в центр города. "А это очень важно, когда мы говорим о детках, которые чаще всего не могут свободно перемещаться по столице без сопровождения родителей", – отметила президент Фонда "Институт экономики города" Надежда Косарева.

Поэтому на передний план выходит проблема отсутствия соответствующих учреждений в конкретных районах или их недостаток из-за больших территорий. "Идея в том, чтобы приблизить музыкальные школы к жителям", – добавила Косарева. Поэтому через некоторое время жителей Москвы порадуют и абсолютно новыми, свежепостроенными учреждениями для занятий искусством.



Надежда Косарева президент Фонда "Институт экономики города" Нужно в каждом районе обустроить необходимый минимальный набор каких-то современных способов проведения досуга, образования, удовлетворения бытовых нужд. Всего в районе не сделаешь, но обычные вещи, которые давно есть в структуре потребностей москвичей, обеспечить можно.

Современность

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

Наконец, музыкальные школы должны идти в ногу со временем. Искусство не стоит на месте и развивается постоянно. И многие школы, организованные еще в советские годы, пока не могут ответить на вызов современности.

Поэтому в будущем внимание будет приковано к тому, чем интересуется молодежь и в каком направлении она хотела бы двигаться после завершения своего обучения. На основе этой информации в программу столичных школ искусств в ближайшее время будут включены курсы, ориентированные на современные тенденции.

Ярким примером внедрения нового функционала служит проект правительства Москвы "Арт-Лаборатория", в рамках которого учащиеся школ искусств уже сегодня изучают актуальные направления: саунд-дизайн, граффити, создание арт-объектов, перформансов и многое другое. Лучшие практики "Арт-Лаборатории" войдут в программу московских школ искусств в ближайшем будущем.



Андрей Метельский заместитель председателя Мосгордумы и руководитель фракции "Единая Россия" Мы должны думать о том, как будет развиваться сегодняшнее поколение, кто будет представлять наш любимый город на сценических площадках федерального, мирового уровней. Это капитал, который нельзя оценить деньгами, но без которого трудно представить современную и культурную Москву.

Результат

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

Так как программа работает не первый день, то сегодня уже можно подвести небольшие промежуточные итоги.

В этом году 37 детских музыкальных школ приведены в порядок. Также было закуплено 35 тысяч единиц специализированной мебели и музыкальных инструментов. "Можно представить, что мы увидим через три года, когда основные параметры программы будут реализованы", – сказал Михаил Швыдкой.

Правительство Москвы, кстати, не будет приводить в порядок музыкальные школы (да и районы в целом) в одиночку. "Конечно, планируется привлечение бизнеса, базирующегося в каждом конкретном районе", – рассказала Надежда Косарева. Причем, расчет идет не только на финансовую помощь: речь о такой возможной форме сотрудничества, когда бизнес открывает какие-либо помещения, а потом предоставляет их указанным организациям в нерабочее время для определенного рода мероприятий.

Усовершенствование и доступность музыкальных школ имеет и социальное, и культурное значение. Наличие и распространение указанных учреждений обеспечивает детям постоянную занятость после уроков в общеобразовательных школах. "Не будут блуждать по дворам и подъездам, что уже хорошо", – заметил Михаил Швыдкой.

С другой стороны, сегодня в музыкальных школах растут те, кто будет представлять столицу и страну в будущем на сценических площадках. "Это бесценный вклад в развитие наших детей, в нашу культуру, и даже уровень жизни", – подытожил Андрей Метельский.

Выборы мэра столицы пройдут 9 сентября. Из 33 кандидатов зарегистрировали пятерых: Сергея Собянина, Илью Свиридова от "Справедливой России", Михаила Дегтярева от ЛДПР, Вадима Кумина от КПРФ и Михаила Балакина от "Союза горожан".

