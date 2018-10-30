"Ночь искусств–2018" объединит юные таланты и ветеранов культуры

4 ноября в столице пройдет шестая культурно-образовательная акция "Ночь искусств". Неожиданные творческие союзы, альтернативные площадки и встречи с ведущими представителями российской культуры ждут горожан с вечера и до утра.

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Акция проходит каждый год по инициативе столичного департамента культуры. Темой "Ночи искусств–2018" стал возраст и его влияние на самоидентификацию горожанина. В фокусе два поколения: люди старше 75 и младше 25 лет, которые редко пересекаются в культурном пространстве.

Городские музеи, театры, культурные центры, библиотеки готовят для своих посетителей бесплатные мероприятия. А специальная программа акции будет проходить на шести площадках, в том числе на Рижском и Киевском вокзалах, в музее Останкинской телебашни и Московском планетарии.

Полную программу акции можно найти на сайте.

Вход на мероприятия "Ночи искусств" свободный, но на некоторые события потребуется предварительная регистрация на официальной странице.

"С каждым годом к акции присоединяются новые площадки: уже не первый раз в ней принимают участие московские вокзалы; пространства, обычно не так просто доступные для аудитории – как ночная экскурсия по Останкино; новые лица – в этом году, например, в рамках "Ночи" впервые выступят участники программы "Активное долголетие", – говорит министр правительства Москвы, руководитель департамента культуры Александр Кибовский. – А разговор молодых людей до 25 лет с теми, кто старше 75, станет отдельной темой акции, предоставив этим двум поколениям пространство для диалога, для создания новых произведений искусства, что, я надеюсь, станет новой традицией. Приглашаю всех посетить площадки "Ночи искусств" и стать активными участниками большого творческого праздника!"