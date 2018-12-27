Успей сделать волшебное фото в снежном шаре Москвы 24

Новый год – уже через считанные дни, и все больше хочется сказки, снежинок и волшебной атмосферы (о которой, кстати, многие забывают во время предпраздничной гонки). Телеканал Москва 24 дарит жителям и гостям столицы возможность почувствовать магию Нового года и бесплатно сделать необычную фотографию в шаре со снежинками.

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Фотозона работает на вход с 12:00 до 22:00 с 27 декабря по 9 января. И, конечно, сказка-сказкой, но при посещении фотозоны все же стоит помнить о нескольких правилах:

– Всегда следуйте указаниям технического персонала фотозоны;

– Вход возможен только в присутствии персонала;

– В фотозону можно проходить группами до трех человек (не более 300 кг);

– В фотозону не допускаются дети до трех лет;

– Проход детей до 14 лет допускается только в сопровождении родителей;

– Пройти в фотозону можно только в бахилах.

Поднимитесь по лестнице и плотно закройте за собой дверь входного портала. Для входа внутрь сферы откройте клапан выравнивания давления, откройте внутреннюю дверь и войдите внутрь сферы. Плотно закройте за собой дверь. Аккуратно расстегните молнию и войдите внутрь фотозоны, затем так же аккуратно застегните за собой молнию на заднике.

А теперь улыбайтесь: вас снимают!

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

В фотозоне запрещается:

– Курить, распивать спиртные напитки, бегать, прыгать, наносить повреждения конструкциям и конструктиву шара;

– Облокачиваться на оболочку и шлюз фотозоны, прыгать на лестничной площадке и подиуме фотозоны, вставать на вентиляционные решетки и бросать в них мусор;

– Посещать фотозону с животными, транспортными средствами, жевательной резинкой, едой и напитками;

– Не допускается скопление людей около входа в фотозону;

Покидая шар, застегните молнию на заднике фотозоны и плотно закройте за собой двери входного портала.

Во избежание несчастных случаев в фотозоне запрещается также находиться в состоянии алкогольного опьянения, пользоваться колющими/режущими предметами, использовать открытое пламя и нагревательные приборы.

Желаем Вам счастливого Нового года вместе с телеканалом Москва 24!

Адрес: Пушкинская площадь, дом 2, перед театром Мюзикла