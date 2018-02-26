"TVoя Москва–2018". Твой шанс попасть в мир медиаиндустрии

3 марта объединенная редакция московских СМИ "Москва Медиа" запускает новый сезон мастер-классов и творческого конкурса "TVoя Москва". У слушателей и участников проекта традиционно будет возможность бесплатно получить знания и шанс попасть в мир медиаиндустрии.

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

В этом году 3 марта проект откроется мастер-классами видеоблогера Руслана Усачева и ведущего телеканала Москва 24 Владимира Раевского. Также участникам помогут прокачать необходимые социальные и профессиональные навыки известный YouTube-блогер и журналист Лера Любарская; писатель, сценарист, автор "БеспринЫпных чтений" Александр Цыпкин; писатель, бизнес-тренер, телерадиоведущий Никита Непряхин; ведущий авторского канала на YouTube о путешествиях Касё Гасанов; журналист, продюсер, телерадиоведущий Виктор Набутов; ведущий телеканала Москва 24 Иван Распопов; руководитель направления тренингов "Искусство общения" компании Business Speech Яна Малинцева и другие гуру медиапространства.

Мастер-классы будут носить исключительно практическое значение: полученные знания слушатели смогут применить в профессиональной жизни.

В конкурсной части заявлено восемь номинаций в области ТВ, радио, диджитал и блогосферы. Впервые победители конкурса получат возможность пройти оплачиваемую стажировку в СМИ холдинга.

Также собственную номинацию – "TVоя интеграция в блогосферу" – представляет оператор мобильной связи Tele2, который в этом году снова поддерживает проект. Кроме того, топ-менеджеры компании проведут мастер-классы и поделятся с участниками опытом.