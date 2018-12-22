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Москва 24

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Город

22 декабря, 20:09

Шестая акция "Пульс города" завершилась в Москве

город общество медицина

Акция "Пульс города" прошла в столице 22 декабря. Москвичи участвуют в ней в шестой раз.

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С 12:00 до 20:00 на телеканале Москва 24 работала горячая линия: в прямом эфире вопросы зрителей по поводу здоровья переадресовывались консилиуму врачей, состоявшему из ведущих специалистов в таких областях, как кардиология, диетология, инфекционные заболевания и общая терапия.

Кроме того, с 12:00 до 20:00 в семи специально установленных мобильных пунктах медики проводили первичные осмотры, давали рекомендации и направляли на дальнейшие обследования, если они необходимы.

"Пульс города" запустили в сентябре 2017 года, мобильные пункты были развернуты в парках столицы. Второй этап уникального проекта в октябре телеканал Москва 24 провел в вестибюлях семи станций Московского центрального кольца (МЦК). В декабре акция прошла на городских катках, а в феврале и июне 2018-го – в парках столицы.

За время существования "Пульса города" медики проконсультировали несколько тысяч человек. Все они прошли первичное медицинское обследование и поверили свое здоровье.

Обследования подтвердили, что основные недуги современных жителей мегаполиса – это сердечно-сосудистые заболевания, кожные заболевания, заболевания желудочно-кишечного тракта, опорно-двигательной системы, головные и неврологические боли. Причем, как правило, москвичи обращаются к врачам только в самых острых, крайних случаях.

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