Шестая акция "Пульс города" завершилась в Москве

Акция "Пульс города" прошла в столице 22 декабря. Москвичи участвуют в ней в шестой раз.
С 12:00 до 20:00 на телеканале Москва 24 работала горячая линия: в прямом эфире вопросы зрителей по поводу здоровья переадресовывались консилиуму врачей, состоявшему из ведущих специалистов в таких областях, как кардиология, диетология, инфекционные заболевания и общая терапия.
Кроме того, с 12:00 до 20:00 в семи специально установленных мобильных пунктах медики проводили первичные осмотры, давали рекомендации и направляли на дальнейшие обследования, если они необходимы.
За время существования "Пульса города" медики проконсультировали несколько тысяч человек. Все они прошли первичное медицинское обследование и поверили свое здоровье.
Обследования подтвердили, что основные недуги современных жителей мегаполиса – это сердечно-сосудистые заболевания, кожные заболевания, заболевания желудочно-кишечного тракта, опорно-двигательной системы, головные и неврологические боли. Причем, как правило, москвичи обращаются к врачам только в самых острых, крайних случаях.