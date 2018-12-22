Шестая акция "Пульс города" завершилась в Москве

Акция "Пульс города" прошла в столице 22 декабря. Москвичи участвуют в ней в шестой раз.

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С 12:00 до 20:00 на телеканале Москва 24 работала горячая линия: в прямом эфире вопросы зрителей по поводу здоровья переадресовывались консилиуму врачей, состоявшему из ведущих специалистов в таких областях, как кардиология, диетология, инфекционные заболевания и общая терапия.

Кроме того, с 12:00 до 20:00 в семи специально установленных мобильных пунктах медики проводили первичные осмотры, давали рекомендации и направляли на дальнейшие обследования, если они необходимы.