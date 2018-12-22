Шестая акция "Пульс города" началась в Москве

В столице началась шестая по счету акция "Пульс города". На этот раз москвичи могут не только бесплатно проверить здоровье в специальных диагностических пунктах, но и проконсультироваться с врачами по телефону.
С 14:00 до 20:00 на телеканале Москва 24 будет работать горячая линия: 8(495)739-30-00 (многоканальный). Ваши вопросы по поводу здоровья в прямом эфире акции "Пульс города" будут переадресованы консилиуму врачей, состоящему из ведущих специалистов в таких областях, как кардиология, диетология, инфекционные заболевания и общая терапия.
А кроме того, уже по традиции с 12:00 до 20:00 в семи специально установленных мобильных пунктах медики будут проводить первичные осмотры, давать рекомендации и направлять на дальнейшие обследования, если они необходимы.
Проверить здоровье можно в:
– парк "Зарядье" (павильон "Купол");
– Олимпийская деревня (комната матери и ребенка, медицинский пункт);
– Парк Горького (медицинский пункт у катка);
– парк "Кузьминки" (павильон);
– Сад имени Баумана (помещение детского клуба);
– парк "Фили" (павильон арт-студии);
– ВДНХ (шахматный клуб).
За время существования "Пульса Города" медики проконсультировали несколько тысяч человек. Все они прошли первичное медицинское обследование и поверили свое здоровье.
Обследования подтвердили, что основные недуги современных жителей мегаполиса – это сердечно-сосудистые заболевания, кожные заболевания, заболевания желудочно-кишечного тракта, опорно-двигательной системы, головные и неврологические боли. Причем, как правило, москвичи обращаются к врачам только в самых острых, крайних случаях.