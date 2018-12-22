Шестая акция "Пульс города" началась в Москве

В столице началась шестая по счету акция "Пульс города". На этот раз москвичи могут не только бесплатно проверить здоровье в специальных диагностических пунктах, но и проконсультироваться с врачами по телефону.

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С 14:00 до 20:00 на телеканале Москва 24 будет работать горячая линия: 8(495)739-30-00 (многоканальный). Ваши вопросы по поводу здоровья в прямом эфире акции "Пульс города" будут переадресованы консилиуму врачей, состоящему из ведущих специалистов в таких областях, как кардиология, диетология, инфекционные заболевания и общая терапия.

А кроме того, уже по традиции с 12:00 до 20:00 в семи специально установленных мобильных пунктах медики будут проводить первичные осмотры, давать рекомендации и направлять на дальнейшие обследования, если они необходимы.

Проверить здоровье можно в:

– парк "Зарядье" (павильон "Купол");

– Олимпийская деревня (комната матери и ребенка, медицинский пункт);

– Парк Горького (медицинский пункт у катка);

– парк "Кузьминки" (павильон);

– Сад имени Баумана (помещение детского клуба);

– парк "Фили" (павильон арт-студии);

– ВДНХ (шахматный клуб).