Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Город

22 августа, 12:29

Digital marketing conference–2018: программа и темы выступлений

город технологии образование

7 сентября на территории Центрального Дома Художника (Крымский Вал, 10) пройдет десятая, юбилейная конференция Digital Marketing Conference, где выступят звезды маркетинговой и рекламной индустрии со всего мира.

Фото: портал Москва 24

В этом году гости DMC смогут узнать, как создать лучший в мире бренд в соцмедиа, как управлять желаниями потребителей, как повысить ценность бренда с помощью дизайна, как big data помогает делать креатив, а также как научиться выигрывать Каннских львов.

Обо всем этом и не только расскажут лучшие в мире эксперты.

Хедлайнером стал Ричард Робинсон, экс-вице-президент Cambridge Analytica – компании, которая изменила отношение к большим данным во всем мире, а также значительно повлияла на итоги в последних выборах США.

"Роль маркетинга всегда заключалась в том, чтобы влиять на потребителей в момент наибольшего воздействия. Сегодня у маркетологов есть множество новых инструментов и технологий. Я поделюсь тем, как знание поведенческой экономики, науки о данных и социальных медиа в совокупности преобразует способы, которыми маркетологи могут управлять потребительским поведением", – рассказал Робинсон.

Среди других звездных спикеров этого года:

Энтони Ривз – глобальный исполнительный креативный директор Amazon.
Энтони расскажет о переосмыслении работы креатива с большими данными и как это может повлиять на эмоции потребителя. Сегодня Энтони отвечает за работу с брендами для создания инновационного опыта и эмоциональных связей с клиентами, приобретающими их продукты и услуги.

Томас Остилья – глобальный креативный директор LOLA (Mullen Lowe) с более чем 15-летним опытом.
В настоящее время он работает над аккаунтом Unilever Magnum – бренд стоимостью более миллиарда евро. Томас присоединился к LOLA в 2014 году, где он проделал выдающуюся работу для Magnum, Cornetto, Pescanova, Burger King, Scrabble, Pictionary, Libero и других.

За его плечами более 20 Каннских львов и множество наград на других важных международных и национальных фестивалях мира. В 2018 году работа Scary clowns night для Burger King взяла девять львов!

Ларс Сильбербауэр – старший глобальный директор соцмедиа LEGO.
Ларс отвечает за глобальное развитие бренда в социальных сетях. Обосновавшись в Лондоне, он руководит командами в США, Дании, Шанхае и Сингапуре. Когда он только начал работать в компании, у LEGO не было даже собственной официальной страницы, а уже в 2015 году Adweek назвали LEGO брендом номер один в социальных сетях и YouTube в индустрии игрушек. Ларс был назван одним из 25 самых инновационных и влиятельных маркетологов в Европе по версии Holmes Report.

Digital Marketing Conference – одно из самых интересных мероприятий для профессионалов в области маркетинговых коммуникаций, желающих совершенствоваться и достигать успеха. Уже 10 лет подряд на конференции можно познакомиться с настоящими "рок-звездами" индустрии, которые рассказывают о самых актуальных трендах и делают прогнозы на будущее.

Полный список спикеров, а также более подробная о конференции доступны по ссылке.

До встречи 7 сентября на DMC–2018!

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать