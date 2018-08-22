Digital marketing conference–2018: программа и темы выступлений

7 сентября на территории Центрального Дома Художника (Крымский Вал, 10) пройдет десятая, юбилейная конференция Digital Marketing Conference, где выступят звезды маркетинговой и рекламной индустрии со всего мира.

Фото: портал Москва 24

В этом году гости DMC смогут узнать, как создать лучший в мире бренд в соцмедиа, как управлять желаниями потребителей, как повысить ценность бренда с помощью дизайна, как big data помогает делать креатив, а также как научиться выигрывать Каннских львов.

Обо всем этом и не только расскажут лучшие в мире эксперты.

Хедлайнером стал Ричард Робинсон, экс-вице-президент Cambridge Analytica – компании, которая изменила отношение к большим данным во всем мире, а также значительно повлияла на итоги в последних выборах США.

"Роль маркетинга всегда заключалась в том, чтобы влиять на потребителей в момент наибольшего воздействия. Сегодня у маркетологов есть множество новых инструментов и технологий. Я поделюсь тем, как знание поведенческой экономики, науки о данных и социальных медиа в совокупности преобразует способы, которыми маркетологи могут управлять потребительским поведением", – рассказал Робинсон.

Среди других звездных спикеров этого года:

Энтони Ривз – глобальный исполнительный креативный директор Amazon.

Энтони расскажет о переосмыслении работы креатива с большими данными и как это может повлиять на эмоции потребителя. Сегодня Энтони отвечает за работу с брендами для создания инновационного опыта и эмоциональных связей с клиентами, приобретающими их продукты и услуги.

Томас Остилья – глобальный креативный директор LOLA (Mullen Lowe) с более чем 15-летним опытом.

В настоящее время он работает над аккаунтом Unilever Magnum – бренд стоимостью более миллиарда евро. Томас присоединился к LOLA в 2014 году, где он проделал выдающуюся работу для Magnum, Cornetto, Pescanova, Burger King, Scrabble, Pictionary, Libero и других.

За его плечами более 20 Каннских львов и множество наград на других важных международных и национальных фестивалях мира. В 2018 году работа Scary clowns night для Burger King взяла девять львов!

Ларс Сильбербауэр – старший глобальный директор соцмедиа LEGO.

Ларс отвечает за глобальное развитие бренда в социальных сетях. Обосновавшись в Лондоне, он руководит командами в США, Дании, Шанхае и Сингапуре. Когда он только начал работать в компании, у LEGO не было даже собственной официальной страницы, а уже в 2015 году Adweek назвали LEGO брендом номер один в социальных сетях и YouTube в индустрии игрушек. Ларс был назван одним из 25 самых инновационных и влиятельных маркетологов в Европе по версии Holmes Report.

Digital Marketing Conference – одно из самых интересных мероприятий для профессионалов в области маркетинговых коммуникаций, желающих совершенствоваться и достигать успеха. Уже 10 лет подряд на конференции можно познакомиться с настоящими "рок-звездами" индустрии, которые рассказывают о самых актуальных трендах и делают прогнозы на будущее.

Полный список спикеров, а также более подробная о конференции доступны по ссылке.

До встречи 7 сентября на DMC–2018!