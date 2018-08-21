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21 августа, 14:05

Мастер-класс от городских СМИ: XVI Московский фестиваль прессы пройдет 1 сентября

город фестивали

1 сентября на Поклонной горе состоится XVI Московский фестиваль прессы. Десятки издательских домов и медиакомпаний, среди которых "Аргументы и факты", "Московский комсомолец", "Комсомольская правда", "Коммерсантъ", ТАСС, "Российская газета", "Вечерняя Москва" и многие другие примут участие в традиционном фестивале на Поклонной горе.

Фото: ООО "Рекламное Агентство ЛБЛ Компани"

Фестиваль состоится уже 16-й раз, и хотя он и сохранил в своем названии принадлежность к газетной индустрии, масштаб и характер мероприятия с каждым годом меняется (как и сами СМИ, которые сегодня взаимодействуют с читателями в самых разных форматах, начиная от текста на бумаге до видео). Вот и в этом году впервые на фестивале появится отдельная Digital-зона, которая задаст новую планку в развитии фестиваля как уникальной ежегодной площадки встречи редакций с читателями.

Главным лейтмотивом мероприятия станет лозунг "Встречай то, о чем читаешь". Вся территория этого медиагорода будет поделена на тематические зоны, которые будут соответствовать рубрикам в газетах или на новостных сайтах. Насыщенная и увлекательная программа будет ждать посетителей в зонах "Бизнес", "Digital", "Увлечения", "Дети", "Спорт и здоровье" и "Книги".

Фото: ООО "Рекламное Агентство ЛБЛ Компани"

Так, в Бизнес-секторе мастер-класс по журналистике проведет один из самых известных ее представителей, обозреватель "Московского комсомольца" и член Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева. Широким правовым вопросам также будет посвящена сессия "Российской газеты", а эксперты, приглашенные изданием ГИБДД "Stop-газета", расскажут все о безопасности дорожного движения.

Известный российский метеоролог, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в рамках сессии издания "Аргументы и факты" поделится своим видением изменения климата. Среди других тем Бизнес-сектора – развитие фондов целевых капиталов, роль отраслевой прессы в строительной индустрии, почтовое дело и другие.

Фото: ООО "Рекламное Агентство ЛБЛ Компани"

В секторе Digital журналисты и специалисты в сфере цифрового маркетинга поделятся секретами успешного ведения блогов, продвижения стартапов в школах и производства мультимедийной дата-журналистики. Кейсы представят руководители digital-направлений ТАССа, "Комсомольской правды", холдинга "Москва Медиа", МИЦ "Известия" и издательства "Просвещение".

С одиссеей своих увлекательных путешествий и неожиданных встреч в секции "Увлечения" посетителей познакомят авторы топовых изданий, а на "Детской" площадке юных гостей будет ждать масса приятных сюрпризов и встреч.

В тематическом секторе "Книги" можно будет не только ознакомиться с новинками научно-популярной и школьной литературы, но и узнать много интересного о самом производстве книг.

Фото: ООО "Рекламное Агентство ЛБЛ Компани"

И, конечно, какой же праздник без спорта. Посетители зоны "Спорт" узнают много полезного о здоровом питании, а также получат рекомендации от опытных инструкторов по поддержанию физической формы.

Праздничную атмосферу дополнят музыкальный фестиваль "Народы Москвы" от "Вечерки", а также концерт, посвященный 40-летию ИД "АиФ".

Полная программа доступна по ссылке.

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