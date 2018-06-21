Большая перемена: как изменилась Москва за последние годы

За последние три года Москва стала намного красивее и удобнее для жизни. Произошло это во многом благодаря комплексному благоустройству города, запущенному в 2015. Портал Москва 24 будет показывать, как же изменилась столица за это время.

И сегодня мы рассказываем о набережных Москвы.



Набережные столицы стали удобными для прогулок, там появились места для отдыха с видом на реку. На набережных расширили тротуары, их замостили крупной гранитной плиткой, по которой удобно гулять. Проезжую часть от пешеходной отделили газоном. Вдоль всей длины набережных, где это позволили подземные коммуникации, высадили деревья и кустарники, которые укрывают горожан от дорожной пыли и шума и делают пешеходную часть более спокойной и безопасной.